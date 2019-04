Živinoreja po nekaterih ocenah proizvede okoli 18 odstotkov vseh toplogrednih plinov, ki jih vsako leto izpustimo v atmosfero. Ob tem proizvede tudi številne druge odpadne snovi, ki v velikih in lokalno skoncentriranih količinah lahko povzročajo precej okoljske škode. Eden od problemov, s katerim se soočajo rejci govedine po svetu, je tudi amonijak, ki nastaja iz govejega urina. Vsaka glava goveda namreč vsak dan izloči tudi od 15 do 20 litrov urina. Največje mlečne farme premorejo tudi okoli 200 krav, kar pomeni okoli 4000 litrov urina na dan.

Nizozemsko podjetje Hanskamp, ki izdeluje naprave za živinorejo, se problema zaveda in poskuša razviti nenavadno rešitev, ki bi lahko pripomogla k okolju bolj prijazni živinoreji ter pomagala živinorejcem pri izpolnjevanju zahtev okoljskih ministrstev.

Podjetje že okoli dve leti razvija poseben sistem, ki so ga poimenovali kravje stranišče. Pri projektu jim pomaga ena od nizozemskih univerz, prototip naprave pa trenutno testirajo na kmetiji v nizozemskem mestu Doetinchem. Da je na zamisel za kravje stranišče prišlo prav nizozemsko podjetje, ni naključje. Država je namreč druga največja izvoznica agrarnih proizvodov, takoj za ZDA. Imajo pa tudi strogo okoljsko zakonodajo. Ker je proizvodnja amonijaka zaradi reje goveda na Nizozemskem velik problem, so se po besedah izumitelja in poslovneža Henrika Hanskampa odločili zadevo rešiti pri izvoru.