Evolucija je slaba religija

Ko je pred skoraj petimi leti papež Frančišek priznal obstoj evolucije, je bilo dejanje razumljeno kot redek trenutek sprave med starima sovražnikoma – znanostjo in vero. Med vsemi heretičnimi disciplinami je morda ravno evolucija najnevarnejša, saj nadomešča vlogo svetih tekstov pri odgovarjanju na najgloblja vprašanja človeštva: od kod smo prišli? Kaj je smisel življenja? Kaj je dobro in kaj slabo? Kako urejati družbo? Zakaj imajo moški pri ženskah najraje razmerje med pasom in boki 1:1,43? Kjer Bog nima razlage, jo hitijo priskrbeti evolucijski znanstveniki. Na področju bioloških procesov so raziskave briljantne in zanesljive. Nasprotno pa evolucijske razlage človeške duševnosti in družbenosti pogosto terjajo prav toliko vere in domišljije kot religija. In njihove posledice so lahko prav tako škodljive.