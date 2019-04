Po oceni Putina je pred državama resna naloga krepitve sodelovanja na področju vojaške industrije, poroča ruska tiskovna agencija Tass. »Najprej in najnujneje je realizacija pogodbe dobave protiletalskega raketnega sistema S-400 Turčiji,« je dejal Putin.

Erdogan je že prejšnji teden napovedal, da bo nakup ruskih raket ena od osrednjih tem pogovora s Putinom.

ZDA so zaradi načrtovanega nakupa teh raket prekinile dobavo ameriških lovskih letal F-35 Turčiji. Da bi se Erdogan odpovedal raketam S-400, so mu ZDA ponudile svoje rakete patriot, a turški predsednik vztraja, da je ruska ponudba ugodnejša. Prve pošiljke ruskih raket naj bi odšle proti Turčiji že julija.

Ruski in turški predsednik sta danes spregovorila tudi o razmerah v Siriji in poudarila vlogo, ki jo imata državi v spodbujanju političnega procesa v Siriji.

Rusija sicer v Siriji podpira režim predsednika Bašarja al Asada, Turčija pa opozicijo. Obe pa nasprotujeta večji avtonomiji Kurdov, ki so pomembno sodelovali z ZDA v boju proti džihadistom Islamske države (IS).

Voditelja se bosta na srečanju predvidoma posvetila še energetskim projektom, zlasti izgradnji plinovoda Turški tok, po katerem naj bi že konec leta stekel plin. Prav tako naj bi govorila o načrtih izgradnje prve ruske jedrske elektrarne v Turčiji, ki naj bi jo v kraju Akkuyu zgradili leta 2023, ob 100. obletnici vzpostavitve turške republike.

Zvečer pa bosta predsednika obiskala še sloviti Bolšoj teater in odprla projekt rusko-turškega leta kulture in turizma. Ob tej priložnosti bodo v teatru priredili predstavo Troja, ki je nastala v turški produkciji.

Stiki med Erdoganom in Putinom so v zadnjem času relativno pogosti. Turški predsednik je bil v Rusiji zadnjič februarja, ko je v Sočiju s Putinom in iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem iskal rešitve za sirski konflikt.