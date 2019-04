Spletni portal je prejšnji teden objavil, da je za prisluhe slovenski agentki in arbitru odgovorna hrvaška obveščevalna služba SOA, natančneje agent Davor Franić, znan tudi kot Davor mehanik.

Kot je danes na portalu objavil novinar POP TV Jure Tepina, so večer pred objavo imena in fotografije hrvaškega obveščevalca Franića v uredništvo dobili klic, v katerem so jih prosili in jim predlagali, naj prispevka ne objavijo.

»Lobist, ki nas je kontaktiral, se niti ni zavedal razsežnosti, prav tako ni poznal glavnega naročnika poskusa pritiska na slovenski neodvisen medij. Namero, da zgodbo objavimo, je vedel izjemno majhen krog ljudi, zgolj dva novinarja na POP TV, in Hrvaška je to lahko izvedela le s prikritimi obveščevalnimi metodami,« je prepričan Tepina.

Poleg tega je »član uprave ene najpomembnejših hrvaških medijskih hiš in dober prijatelj številnih hrvaških politikov skušal prepričati ali celo podkupiti direktorja tuje multinacionalke, da ta pritisne na POP TV,« je zapisal Tepina. Na portalu so tudi objavili posnetek tega pogovora.

Hrvaška uradno sicer zanika informacije o prisluškovanju in trdi, da je zgodba izmišljena. A postavlja se vprašanje, »zakaj bi se hrvaška stran tako trudila vplivati na tuj medij in preprečiti zgodbo, za katero - brez dokazov - trdijo, da je izmišljena«, še piše novinar POP TV, ki za nocoj napoveduje nadaljnja razkritja nekaterih vpletenih in prisluhe.

Hrvaška zavrača vsakršno odgovornost za prisluhe sicer nedovoljenih pogovorov med slovensko agentko in arbitra med arbitražo leta 2015. Te prisluhe so objavili hrvaški mediji, dolgo pa se je ugibalo, kdo stoji za njimi.

Hrvaška je po razkritju prisluhov sporočila, da odstopa od arbitraže, ker da je ta »nepovratno kompromitirana«. Arbitražno sodišče je kljub temu sprejelo odločitev, da je Slovenija storila prekršek, a ne take narave, da ne bi moglo sprejeti končne odločitve. Hrvaška kljub temu vztraja, da je iz arbitraže izstopila in ne priznava niti končne razsodbe iz leta 2017.