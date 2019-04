Pred tem je bil nosilec rekorda južnokorejski pevec Psy, ki je zaslovel s pesmijo (ali bolje rečeno plesom) Gangnam Style, omenjeni rekord pa doslej držal s pesmijo Gentleman.

Videoposnetek priljubljene k-pop skupine si je v prvih 24 urah od objave ogledalo kar 56,7 milijona ljudi. To pomeni, da je dekliška skupina podrla tudi rekord v številu ogledov v prvem dnevu, ki je prej pripadal zvezdnici Ariani Grande in njeni pesmi Thank U, Next.

Skupina Blackpink je nastala leta 2016, istega leta pa je izdala svoj prvi album z naslovom Square One. Njihov singl Ddu-Du Ddu-Du, ki so ga izdale lani, je postal videoposnetek k-pop skupine z največ ogledi, še piše BBC.