Slovenke so na SP doživele le en poraz, na uvodni tekmi jih je po kazenskih strelih ugnala Španija s 4:3. Sledila pa so štiri zmage, najprej so ugnale domačinke Britanke s 4:2, v petek Avstralijo s 6:1, v nedeljo pa Severno Korejo po kazenskih strelih s 4:3.

V nedeljo zvečer, ko je Velika Britanija premagal Španijo, je bilo že jasno, da bo Slovenkam morebitna današnja zmaga prinesla prvo mesto na turnirju. Slovenija je krenila odločno, začetni zaostanek pa so slovenske igralke spremenile v visoko vodstvo v pičlih štirih minutah prve tretjine z zadetki Nine Lončar, dvema Pie Pren in Julije Blazinšek.

Do konca tekme so nato zadele Blazinškova še enkrat ter Sara Confidenti in Eva Dukarič, z visoko zmago pa so izbranke selektorja Acija Ferjaniča zasluženo prišle do končnega slavja na SP.

Slovenske barve so na Škotskem branile vratarke Nuša Dovžan (Triglav), Pia Dukarič (SŽ Olimpija/Slavija Junior), Katarina Senegačnik Jakovac (Maribor), branilke Particija Beribak (Triglav), Maja Bizjak (SŽ Olimpija), Deja Glavič (Triglav/Hidria Jesenice), Nina Lončar (SŽ Olimpija), Nuša Porekar (Maribor), Ana Stražar (Maribor), Patricija Usnik (SŽ Olimpija) ter napadalke Julija Blazinšek (Maribor/ECE Celje), Tamara Breznik (SŽ Olimpija/Slavija Junior), sara Confidenti (Weinfelden), Eva Dukarič (SŽ Olimpija), Irena Kraner (Triglav), Nina Maver (SŽ Olimpija), Maša Mole (SŽ Olimpija), Urša Pazlar (SŽ Olimpija), Gaja Pezdir (SŽ Olimpija/Slavija junior), Pia Pren (SŽ Olimpija), Ana Pršina (Maribor), Pija Strniša (Triglav) in Tamara Svetina (Triglav).