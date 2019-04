Šest let zapora je tožilstvo predlagalo za Daliborja Devuro, obtoženega uboja Marka G. pred enim letom v ljubljanskih Stegnah. Obramba je imela povsem drugačen predlog – da ga obsodijo »zgolj« zaradi povzročitve hude poškodbe in da je primerna (če že ne pogojna) šestmesečna zaporna kazen. Sodnica Maja Povhe je na koncu dala prav tožilstvu: Devura je imel namen ubiti žrtev; to se ni zgodilo le zato, ker je ta še pravočasno poiskala zdravniško pomoč. Sodnica je obtožencu položila na dušo, da ima veliko srečo, ker ga nima na vesti, in da naj o tem med bivanjem v zaporu dobro razmisli.

V obtožnici piše, da je 11. aprila malo čez 20. uro Devura prišel do kie sephie, v kateri je sedel njegov dobavitelj marihuane Mark G. Devura ga je namreč poklical, da potrebuje travo, in dogovorila sta se, da se dobita pri vrtičkih. Obtoženi ga je napadel skozi odprto voznikovo okno in ga z nožem z 12,5 centimetra dolgim rezilom porezal po levi strani obraza in vratu. Mark G. se je branil, pri čemer se je nož zlomil, a Devura ga je s konico odlomljenega rezila še dvakrat zabodel v rebra. Potem je napadenemu vendarle uspelo speljati in pobegniti. Kot se je izkazalo, je ena od ran segala v prsno votlino. Sledila sta krvavitev in vdor zraka, kar bi bilo brez pomoči zdravnikov lahko usodno.