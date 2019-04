Podpredsednik Evropskega parlamenta Rainer Wieland je opozoril, da so kibernetski napadi resna grožnja stabilnosti EU in njenih članic ter da se morajo v EU primerno odzvati na tovrstne grožnje.

Stališču se je pridružil podpredsednik komisije Andrus Ansip, pristojen za digitalni enotni trg, ki je dodal, da so svobodne in pravične volitve temelj demokracije. "Mislim, da je to pomemben korak proti bolj odpornim evropskim volitvam v povezani družbi," je dejal o opravljeni vaji.

Na vaji je bilo prisotnih več kot 80 predstavnikov iz držav članic, skupaj z opazovalci Evropskega parlamenta, Evropske komisije in evropske agencije za kibernetsko varnost (ENISA). Preko različnih scenarijev so prepoznavali kibernetske grožnje in se skušali na njih primerno odzvati.

Osrednjo odgovornost za zaščito integritete volitev nosijo namreč države članice in zato so želeli v okviru vaje predvsem okrepiti njihovo pripravljenost in odzivnost. Ukrep je bil izveden v sklopu priprav na zagotavljanje svobodnih in poštenih evropskih volitev maja letos, so še sporočili iz Bruslja.