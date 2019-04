Hrvaško prvostopenjsko sodišče je leta 2003 zavrnilo tožbo v primeru, v katerem Zaba poleg milijonskega zneska v švedskih kronah terja 106.000 norveških kron in 627.000 danskih kron, a je drugostopenjsko sodišče po 15 letih od prvostopenjske odločitve ugodilo revizijskemu postopku in lani vrnilo postopek na prvo stopnjo.

Spor zadeva devizne vloge varčevalcev nekdanje zagrebške podružnice LB, ki so prenesli svoj denar na hrvaške banke, te pa so jih nato poplačale, od LB in NLB pa terjajo ta denar nazaj.

Sodnica Brankica Bobšić je danes preložila obravnavo na 14. junij, potem ko sta strani v postopku zahtevali dodaten čas za preučitev dopolnil k predmetu. Vse strani je pozvala, naj postopka ne zavlačujejo več.

Med drugim so odvetniki slovenskih strank zahtevali prekinitev postopka na podlagi slovensko-hrvaškega memoranduma o soglasju za urejanje spora o prenesenih deviznih prihrankih hrvaških varčevalcev LB. Memorandum sta marca 2013 na Mokricah podpisala takratna predsednika vlad Slovenije in Hrvaške Janez Janša in Zoran Milanović.

Slovenija vztraja, da Hrvaška s svojim ravnanjem krši memorandum iz Mokric. Prizadeva si za prekinitev vseh postopkov in iskanje rešitve za prenesene devizne vloge na podlagi sporazuma o vprašanjih nasledstva v prilogi C.

Medtem pa v hrvaški pravosodni praksi obstaja odločitev, da memorandum o soglasju z Mokric ni mednarodna pogodba. Mednarodnega statusa memoranduma ne priznava niti hrvaška vlada.