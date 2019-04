Direktor novoustanovljene kočevske družbe Yaskawa Europe Robotics Hubert Kosler je na današnji novinarski konferenci ob odprtju tovarne povedal, da bo nova tovarna dopolnila proizvodne zmogljivosti na Japonskem in Kitajskem ter pokrila približno štiri petine evropskega povpraševanja po robotih Motoman.

Nova tovarno bo zmogla letno proizvodnjo do 10.000 robotov. Zdaj ima zaposlenih 50 ljudi, do novega leta jih bo zaposlovala 90 do sto. Do leta 2023 jih bo zaposlovala približno 150 in več, hkrati pa še približno desetino teh v razvoju, oz. skupaj približno 200 ljudi.