Nesreča se je zgodila, ko je kolesar pripeljal po pločniku Slovenske ceste od Tomšičeve proti Šubičevi ulici in pri tem trčil v peško, ki je pravilno hodila po pločniku Slovenske ceste proti Kongresnemu trgu. Peška si je ob padcu poškodovala roko, zaradi česar so jo odpeljali v UKC Ljubljana. Kolesar je s kraja nesreče pobegnil.

Kolesar je star od 18 do 20 let, oblečen je bil v črna oblačila, na glavi je nosil črno kapo znamke Adidas in imel obute oranžno-sive čevlje znamke Adidas. Vozil je treking kolo, bele barve, znamke Nakamura, so še sporočili s PU Ljubljana. Vse, ki imajo kakršnekoli informacije o nesreči, pozivajo, naj pokličejo na telefonsko številko 113 ali anonimno številko 080 1200. Kolesarja naprošajo, naj pokliče na eno od številk ali se osebno zglasi na policijski postaji.