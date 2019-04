London s strožjimi pravili glede emisij avtomobilov

Vozniki, ki v Londonu vozijo avtomobile z veliko izpusti, morajo od danes plačati novo dajatev. Nekaj manj kot 15 evrov morajo za vstop v ožje mestno središče plačati vozniki dizelskih avtomobilov, ki so starejši od štirih let, in pa vozniki avtomobilov z bencinskim motorjem, ki so starejši od 13 let. S tem želi London izboljšati kakovost zraka.