Delež v omenjeni logistični družbi skupaj prodajajo državna SID banka in NLB, kjer ima država prav tako lastniški delež, ter Gorenjska banka, SKB banka in banka Intesa Sanpaolo. Kot poroča Siol, naj bi sicer državna Pošta za vstop v lastništvo bankam skupaj z dolgovi plačala okoli 105 milijonov evrov. Intereuropa ima po njihovih zadnjih podatkih za skoraj 70 milijonov evrov najetih posojil.

Na Pošti Slovenije za zdaj omenjenih informacij ne komentirajo, če bo do izvedbe posla zares prišlo, pa bo postala daleč največji logist v državi. S tem bo družba, ki se že dalj časa spopada s trendom upadanja poštnih storitev, prišla do dodatnega in pomembnega vira prihodkov.

Dokončno izvedbo posla morata sicer potrditi še nadzorni svet Pošte in Slovenski državni holding (SDH), ki upravlja državni delež v Pošti Slovenije, a po informacijah Večera je posel z upravo SDH že usklajen. Prav tako se mora o prevzemu izreči še Agencija za varstvo konkurence. Vse skupaj naj bi se po pisanju časnika odvilo v prihodnjih mesecih.

Siol dodaja, da je Xpediator v prvem krogu oddal višjo ponudbo, a je od prodajalcev zahteval, da se z njim pogajajo ekskluzivno. Zaradi strahu prodajalcev, da bo v nadaljnjih pogajanjih znižal ceno, so pogajanja z njim končali, britanski ponudnik pa do oddaje zavezujoče ponudbe sploh ni opravil skrbnega pregleda.

Novak: Paketno poslovanje in logistične storitve so jedro strategije

Generalni direktor Pošte Boris Novak je marca v pogovoru za STA na vprašanje glede Intereurope dejal, da izjav v zvezi z aktivnostmi glede strateških odločitev in poslovnih partnerstev ne dajejo, lahko pa potrdi dejstvo, da sta tako paketno poslovanje kot tudi logistične storitve glavna stebra njihovega poslovanja in jedro njihove strategije.

Ob tem je dodal, da že dolgo niso več zgolj izvajalec univerzalne poštne storitve in so preko svojih družb PS Logistika in Feniksšped že zdaj vpeti v izvajanje logističnih storitev na trgih jugovzhodne Evrope, svojo prisotnost na teh trgih pa želijo še povečati.

»Tudi zaradi tega je smotrno in logično nadaljevati s širjenjem prisotnosti na logističnem trgu tako z organsko kot anorgansko rastjo, kar predstavlja najoptimalnejšo možnost hitre rasti. To pot so prehodili že mnogi poštni operaterji, saj logistika predstavlja logičen sosednji trg trgu izvajanja paketnih storitev,« je takrat še dodal Novak.

Enako so na Pošti ponovili tudi danes in povedali, da ne podajajo izjav v zvezi s posameznimi strateškimi odločitvami in poslovnimi partnerstvi dokler postopki niso uradno zaključeni.