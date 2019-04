Ubiti piton je bil ženskega spola, v času ulova pa je nosil 73 jajčec, saj je med januarjem in aprilom za to živalsko vrsto sezona parjenja. Lovljenje burmanskih pitonov sicer na Floridi ni nič posebnega, a ti običajno merijo »zgolj« od dva do tri metre, so pri portalu ScienceAlert povzeli sporočilo Floridske komisije za ribe in divje živali. Znanstveniki so fotografijo, na kateri držijo trofejo, objavili na družbenih omrežjih.

WOW! A record 17-foot, 140-pound python at Big Cypress National Preserve was the largest snake discovered and captured in the Florida Everglades. https://t.co/ajd5Srj2aLpic.twitter.com/vKgdeGFVrR — FoxNashville (@FOXNashville) April 7, 2019

Gre za invazivno živalsko vrsto, ki škoduje ostalim živim bitjem, živečim v parku. Na Floridi imajo s pitoni številne težave, saj je tamkajšnje podnebje zanje zelo ugodno, zato se jih v okolici Miamija živi kar 100.000.