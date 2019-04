Pod vodo je danes velik del letovišč Ierapetra in Sitia, poplavljeni so številni hoteli in gostišča. Zaradi poplav je poginilo precej živine.

Močno deževje je minulo zimo v Grčiji zahtevalo več smrtnih žrtev ter povzročilo precejšnjo gmotno škodo. Je pa po navedbah oblasti imelo tudi pozitivne učinke, saj so vodna zajetja na Kreti in drugod po državi polna vode, še poroča dpa.