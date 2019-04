V torek bodo v ligi prvakov igrali Liverpool proti Portu in Tottenham proti Manchester Cityju, v sredo pa še Ajax proti Juventusu in Manchester United proti Barceloni. Vse tekme bodo ob 21. uri.

V povsem angleškem četrtfinalnem obračunu bo Tottenham gostil Manchester City na svojem novem stadionu. To bo sicer šesti angleški dvoboj v tej fazi tekmovanja in drugi zapovrstjo za City. Ta je pred letom dni izgubil proti Liverpoolu. To pomeni, da je City doslej izgubil vse izločilne obračune s tekmeci iz angleške lige v evropskih tekmovanjih.

Angleški dvoboj Manchester City je sicer tokrat na stavnicah v vlogi favorita proti Tottenhamu ter celo glavni favorit za končno slavje v ligi prvakov. Stavnice so tudi v drugih dvobojih izbrale izrazite favorite, to so Liverpool, Juventus in Barcelona. Te izpostavljajo tudi kot kandidate za končno zmago. City je v osmini finala s skupnim izidom 10:2 izločil Schalke, Juventus s 3:2 Atletico Madrid Jana Oblaka, Ajax je presenetljivo izločil branilca naslova Real iz Madrida, Tottenham Borussio Dortmund, United je presenetil PSG, Porto je izločil Romo, Liverpool je bil boljši od Bayerna, Barcelona pa od Lyona. V tej sezoni lige prvakov sta zaenkrat s po osmimi zadetki najboljša strelca Lionel Messi (Barcelona) in Robert Lewandowski (Bayern), s po šestimi sledita Moussa Marega (Porto) in Dušan Tadić (Ajax). Najbolj razpoložen podajalec v dosedanjem delu tekmovanja je Leroy Sane (Manchester City) s petimi asistencami. V evropski ligi pa bodo v četrtek ob 21. uri igrali Arsenal proti Napoliju, Villarreal proti Valencii, Benfica proti Eintrachtu iz Frankfurta ter praška Slavia proti Chelseaju. Prav slednji na stavnicah velja za glavnega kandidata za končno zmago, sledijo mu Napoli, Arsenal in Valencia.