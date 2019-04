V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na severozahodu okoli 2, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v sredo in četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo ponekod deževalo. Postopno bo nekoliko hladneje.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje nizkega zračnega tlaka z več središči. Oslabljena vremenska motnja se zadržuje nad Balkanom. K nam od jugovzhoda doteka vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi dežjem, deloma plohami. Najmanj padavin bo severovzhodno od nas. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe.

Biovreme: Vremenski vpliv bo obremenilen. Z vremenom povezane težave bodo pogoste. Spanje bo moteno. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.