Nielsenova je v odstopnem pismu predsedniku zapisala, da je napočil pravi čas za odstop. Izrazila je tudi upanje, da bo njen naslednik imel podporo kongresa in sodišč pri spreminjanju zakonodaje, ki onemogoča popolno zaprtje meje. Trump pa se ji je v odgovoru zahvalil za njeno delo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nielsenova se je tako pridružila dolgi vrsti sodelavcev, ki so zapustili Trumpa od začetka njegovega mandata leta 2017.

Že nekaj mesecev v ZDA krožijo govorice, da Trump ni zadovoljen z delom Nielsenove. Očital naj bi ji, da ni kos razmeram na južni meji ZDA. Trump, ki je pred volitvami obljubljal zid na meji z Mehiko, je pri svoji politiki glede priseljevanja utrpel več porazov. Med drugim mu kongres ni odobril denarja za gradnjo zidu, zaradi česar je razglasil tudi izredne razmere.

V zadnjih mesecih se je tudi povečalo število ljudi, ki so nezakonito prečkali mejo med državama in so jih v ZDA prijeli. Kot je v nedeljo pisal New York Times, Trump krivdo za to pripisuje Nielsenovi.

Nielsenova je bila na položaju od decembra 2017, ko je nasledila Johna Kellya, potem ko ga je Trump imenoval za vodjo svojega kabineta. Kelly je s položaja vodje Trumpovega kabineta odstopil konec lanskega leta.

Ministrica je javnost razburila lani poleti z ločevanjem družin na meji z Mehiko. V okviru t. i. ničelne tolerance do nezakonitih priseljencev so ameriške oblasti od njihovih družin ločile več kot 2700 otrok. Nielsenova je ta ukrep branila, češ da je nujen zaradi lukenj v zakonodaji glede priseljevanja. Po hudih kritikah je Trump z izvršnim ukazom končal sporno prakso.