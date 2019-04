Sefton, tudi scenarist BBC-jeve zdravniške serije Trust Me, je navdušen, da bo neverjetno zgodbo znane igralke prelil v scenarij za serijo, ki trenutno nosi delovni naslov The Last Days of Marilyn Monroe. Scenarij bo po pisanju britanskega BBC deloma temeljil na knjigi Keitha Badmana The Final Years of Marilyn Monroe iz leta 2010.

Kot so zapisali ustvarjalci, bo serija postavljena na presečišče med neizprosnim glamurjem Hollywooda in ostro washingtonsko politiko v 50-ih letih minulega stoletja. Anne Pivcevic iz Studiev BBC je dodala, da se bo ambiciozno zastavljena serija dotaknila velikih tem, kakršne so moč, ljubezen, lojalnost in politika. Katera igralka bo stopila v čevlje Marilyn Monroe, še ni znano.

Marilyn Monroe velja za eno velikih ikon pop kulture in eno najbolj prepoznavnih hollywoodskih zvezdnic. Zaigrala je v filmih, kot so Gospodje imajo raje plavolaske, Sedem let skomin ter Nekateri so za vroče. Umrla je 5. avgusta 1962, stara le 36 let. Za igralko naj bi bil usoden prevelik odmerek uspaval, razne špekulacije o pravem vzroku njene smrti pa krožijo že več kot pol stoletja.