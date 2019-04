MNZ in urad za migrante vsak s polovico denarja, ki ga je EU namenila za begunce iz kvot

Slovenija je za vsakega begunca iz evropskih kvot iz bruseljske blagajne dobila šest do deset tisoč evrov – skupno 1,8 milijona evrov. Denar je bil potem razdeljen na pol med Urad za oskrbo in integracijo migrantov ter notranje ministrstvo. Oskrbo in integracijo beguncev pa je v celoti prevzel urad.