V podjetju DS Meritve, ponudniku komunikacijskih storitev na področju pametnih števcev za energijo in vodo, so poslovanje začeli tako, da so opazovali elektrodistribucije, energetska podjetja in upravljalce stavb ter zaznali trend vpeljave vse več pametnih števcev, ki so pomagali zbirati vse več podatkov, medtem ko so se pri analizi teh podatkov zatekli k drugi programski opremi. »Opazili smo, da pri povezovanju števcev z upravljalskim programom niso uporabljali optimalne rešitve,« je pojasnil direktor podjetja DS Meritve Dejan Lešnik.

Pametno merjenje kot storitev Podjetja nimajo zaposlenih z zadostnimi izkušnjami na področju telekomunikacij in se pri uporabi različnih rešitev soočajo s težavami na področju združljivosti. »Te težave jim lahko pomagamo razrešiti. Razvili smo programsko rešitev, ki podatke posreduje različnim upravljalskim programom in strojni opremi, zmožni sočasnega zbiranja podatkov iz več različnih vrst števcev (za plin, vodo in elektriko). Trenutno je naš glavni produkt pametno merjenje kot storitev. To pomeni, da lahko financiramo opremo in njeno namestitev, nato pa stranke podpremo še z integracijo teh podatkov v njihovo programsko opremo.« Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2014, lani pa je ustvarilo že milijon evrov prihodkov. »Trg, na katerem delujemo, raste zelo hitro. Trg pametnih števcev naj bi do leta 2022 dosegel 20 milijard evrov, pametno merjenje kot storitev pa naj bi do leta 2027 doseglo milijardo evrov,« je dejal Lešnik ter poudaril, da je rast podjetja večfazna – prva faza se je začela v vzhodni Evropi, kjer so že prisotni in kjer jim uspeva pokrivati stroške, zdaj pa vstopajo v drugo fazo – nastop na azijskem trgu. »V tem primeru iščemo nove investitorje,« je dodal Lešnik.

Sedem finalistov Na drugo mesto se je uvrstilo podjetje Sileo s svojim fotovoltaičnim strešnikom, na tretje pa podjetje Rivertum s turbino Rivertum. Svoje rešitve je predstavil tudi ID.Conference, podjetje za podporo pri organizaciji in upravljanju udeležencev na velikih dogodkih, ki ponuja modularno rešitev, sestavljeno iz platforme, prijav in inovativnega stojala RFID UHF. Nordril Technologies je razvil Hedging Studio, programskega pomočnika z neposrednim dostopom do borz, okrepljenega s strojnim učenjem za pomoč pri veleprodaji energije. Omni Opti je usmerjen primarno v zagotavljanje naprednih rešitev na različnih področjih delovanja pametnih mest. Take Mine pa s spletno platformo Take Mine Pitch Desk uporabnikom omogoča fleksibilnost in jim olajša souporabo vozil, obenem pa ponuja posebne funkcionalnosti za lažje upravljanje stroškov avtomobila.