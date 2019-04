»Prepričani smo, da je nadarjenost za naravoslovje, znanost in tehnologijo podobna nadarjenosti za šport, treba je le ponuditi možnosti za njeno odkrivanje in razvijanje. Otroci, mladina, njihovi mentorji in zgodbe, ki jih od leta 2011 delijo z nami, nam to dokazujejo iz sezone v sezono,« pravi Natalija Premužič, vodja projekta FLL ter ustanoviteljica in direktorica zavoda Super glavce, ki je po odpovedi prvotnega partnerja s sponzorstvom podjetij Epilog in L-tek postal uradni partner programa FLL in FLL Junior v Sloveniji.

Orodje za izkoriščanje potencialov Po besedah Premužičeve imajo otroci izjemno veliko znanja z različnih področij. »Ustvarjalnost in domišljija sta tako in tako že v njih, z načinom dela v FLL pa jim damo v roke odlično orodje, da lahko vse svoje potenciale izkoristijo za nekaj koristnega, naredijo nekaj novega, nadgradijo faktografsko znanje s praktičnimi izkušnjami, ki jim ostanejo kot popotnica za učenje v nadaljnjih stopnjah izobraževanja, ter znajo svoje dosežke in znanje brez predsodkov predstaviti drugim – tudi v tujem jeziku, če je treba.« Mladi FLL-ovci delajo v ekipah, prevzemajo odgovornost za delo, učijo se učinkovitih veščin in pristopov k učenju, spoznavajo robotiko, programiranje, timsko delo, raziskujejo, se povezujejo s strokovnjaki iz lokalnega okolja in širše, sodelujejo z okoljem in drugimi ekipami, se naučijo predstavljanja sebe in svojega dela. Udeleženci izkusijo vse korake razvoja produkta: reševanje problema pod časovnim pritiskom, s pomanjkljivimi sredstvi in neznanimi konkurenti. Gre pravzaprav za mikrokozmos realnega poslovnega življenja v vseh njegovih pogledih.

Svojevrstna gazela Program FLL je svojevrstna gazela, kar dokazuje njegova rast. V začetku, leta 2011, je bilo v njem 16 ekip, danes jih je že 110. »Pred kratkim smo odprli prijave za sezono FLL 2019/2020. Brez posebnih objav je skoraj polovica mest že zasedenih, prijave za novo sezono FLL Junior pa bomo odprli konec aprila,« doda Premužičeva. »Želimo si, da bi FLL še naprej rasel, toda pri načrtovanju razvoja smo previdni, saj nam hitrost rasti in širjenja narekujejo finančne zmožnosti. Pridobivanje finančnih sredstev in podpore gospodarstva pa je še vedno kritičen del vsega, kar v zavodu Super glavce počnemo.«