V skromni delavnici v družinski hiši nad Ljubljano vlada ustvarjalni kaos. Ob vstopu skozi vrata v nos romantično prijadra vonj po lesu. Mojca Buh je ljubezen do lesa prevzela od moža Marka, po izobrazbi lesnega tehnika, ki že ves čas dela z lesom. Sicer tudi njej življenje z naravo nikoli ni bilo tuje. Prihaja s kmetije, kjer je bilo veliko dela v gozdu. In od tam tisti prvi pristni vonj po lesu, ki je Mojco spodbujal, ko je moža nekaj let le opazovala, kadar je na stružnici ustvarjal različne unikatne izdelke. »Enostavno sem želela poskusiti tudi sama.«

Od bolezni do biti sam svoj šef

Ljubezen do družine in same sebe ter do svojega zdravja je zahtevala v Mojčinem življenju spremembo. »Pred devetimi leti sem po rojstvu prve hčerke zbolela za rakom dojk, delo, ki sem ga opravljala do lani, sem opravljala z ljubeznijo, a vedno je zmanjkala pika na i. Čas za družino. Ves čas sem razmišljala, kaj bi lahko naredila, da bi bila sama svoj šef. Ko sem po bolezni drugič zanosila, ko sva se že sprijaznila s tem, da bova imela eno hčerko, je želja po svojem postajala vedno večja. Po rojstvu sem si vzela čas zase, za družino. Zavedala sem se, da nama je bila druga hči poklonjena in da je čas, da naredim nekaj zase, za svoje zdravje, predvsem za mir v sebi.«

Po treh mesecih premora je na silvestrovo prinesla listek z idejo in jo predstavila možu. Njegov prvi pogled in besede: »A ti to resno?« so bile za Mojco še dodatna motivacija. »Na listek sem napisala, kaj bi naredila iz lesa – spomin in domine,« pove in skromno doda, da sta do danes ustvarila že več kot sto različnih izdelkov. Sledila so vprašanja: kje bosta kupila material, kako bosta pošiljala, kam bosta pakirala, kakšna bo podoba in najpomembnejše, kam gresta lahko gledat laser, ki sta ga potrebovala za svoj posel. »Že čez dober mesec sva si ga šla ogledat. Ko sva predstavila idejo, so nama takoj predlagali močnejši laser. A če sva že poiskala tiskarno, kartonažo in druge dobavitelje, naju tudi višja cena laserja ni ustavila.«