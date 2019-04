Dragan Petrovec: Osebni podatki. Iz panike v histerijo

Na vsakih nekaj let nas preplavi kakšen cunami družbenega aktivizma, kar ima lahko dobre plati, pa tudi nekaj izrazito slabih učinkov. Pred leti se je začelo s pozivanjem k budnosti pri spolnih zlorabah in ukrepih za njihovo preprečevanje. Več kot hvalevredno po desetletjih tega zamolčanega nasilja zlasti nad otroki. Zapozneli val je le rahlo, brez posebnega ogrožanja glede na obseg grdobij, pljusknil še na katoliško cerkev. Kako nedolžen je bil ta studenček namesto hudournika, ki bi počistil nesnago, pravkar dokazuje pol civilna in pol cerkvena iniciativa, ki nadomešča uradno ustanovljeno komisijo. Po izpovedih članov iniciative je uradna cerkvena komisija le slepilo, ki zavaja javnost.