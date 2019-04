Milan Erič, likovni umetnik in dobitnik velike nagrade Hinka Smrekarja: Tudi čačke so del ustvarjalnega procesa

Slikar, ilustrator, avtor animiranih filmov in profesor na ALUO Milan Erič ne skriva prijetnega presenečenja nad potezo stanovskih kolegov, ki so mu na zadnjem slovenskem bienalu ilustracije podelili veliko nagrado Hinka Smrekarja: »Po navadi jo avtorji prejmejo za celotno knjigo, v kateri je vsaj dvajset ilustracij; meni so jo dali samo za štiri.« To so ilustracije, ki jih je ustvaril za knjigo Kaj je zeleno in leti po zraku: upodobitve ugank ljubljanskih osnovnošolcev (ZDSLU, 2016). V obrazložitvi so zapisali, da je »njegova likovna govorica prepoznavna, vizualno izrazita ter napolnjena z značilno kritičnostjo, ironijo, satiričnostjo, a prepletena z optimizmom, hudomušnostjo in veseljem«. Risba nastaja v tehnikah svinčnika, oglja, tuša in pastela, »grajena pa je na močno izraženi črti, kjer sosledje podob vedno znova ohranja občutenje navidezne preprostosti in logičnosti likovnega jezika«.