Ta teden se je v New Yorku pričelo sojenje 28-letni Anni Sorokin, nekdanji ljubljenki newyorške umetniške in družabne scene, danes pa prebivalki zloglasnega zapora Rikers Island. »Predstavljala se je kot bogata nemška dedinja z desetinami milijonov na računu, do katerih pa v tistem trenutku ni imela dostopa. V resnici prihaja iz Rusije in nima niti centa,« je tožilstvo, ki ji očita veliko tatvino in številne kraje, pojasnilo po njeni aretaciji oktobra 2017. V desetih mesecih naj bi mnoge, med drugim prijatelje, banke, hotele, ogoljufala za okoli 250.000 evrov.

V svetu kaviarja 28-letnica je v svet šampanjca in kaviarja leta 2016 vstopila odeta v prestižne blagovne znamke, z denarnico, polno zelencev, s katerimi je razmetavala za napitnine, in z zgodbami o tem, od kod ji ves denar. Enkrat je bil njen oče diplomat, drugič naftni mogotec, tretjič bogat poslovnež. V resnici v Rusiji vozi tovornjak. Ker je imela težave s pridobivanjem sredstev iz Evrope, je znance prosila, naj plačajo račun za taksi, letalsko karto ali pa luksuzno potovanje v Maroko. »V moje življenje je vstopila v sandalih Gucci, me uvedla v glamurozen svet življenja v hotelih, vrhunskih restavracijah, razvajanja in plačanih počitnic v Maroku. Na koncu mi je ostal le račun za več kot 60.000 dolarjev,« se danes huduje »prijateljica« Rachel. Še huje bi jo skupila banka, kjer se je Anna s pomočjo ponarejenih bančnih izpiskov trudila dobiti kredit za več kot 20 milijonov evrov, s katerim bi sredi Manhattna odprla klub. Ta je njeno prošnjo zavrnila, ji je pa pri drugi uspelo dobiti za okoli 100.000 evrov posojila, polovico katerega ji je uspelo zafrčkati v enem mesecu. Nedolgo zatem se je na »sestanek« v Omaho odpravila z zasebnim letalom, 30.000 evrov računa pa ni nikoli poravnala. Potencialne poslovne partnerje je prepričevala s ponarejenim dokumentom o bančnem računu, na katerem naj bi imela 20 milijonov dolarjev, vlagatelje za »Fundacijo Anne Delvey«, kakor se je predstavljala, pa je pridobivala z 80 strani dolgim zbornikom zbirke umetnin in seznamom svetovno priznanih umetnikov, ki naj bi jo podpirali. Sreča jo je zapustila julija pred dvema letoma, ko je bila brez ficka in ni mogla plačati visokega računa hotela v osrčju Manhattna. »Sem brez denarja in kreditnih kartic. Čakam na teto iz Nemčije. Ona bo poravnala račun. Nikamor ne bom pobegnila,« je moledovala policiste. A je bilo prepozno.