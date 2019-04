HBO-jeva serija Igra prestolov slovi kot najbolj piratizirana televizijska serija. Leta 2017, ko je bila na sporedu sedma sezona, je serija zabeležila več kot milijardo nezakonitih ogledov oziroma prenosov. Po podatkih protipiratskega podjetja MUSO je prva epizoda zadnje predvajane sezone že po 72 urah dosegla 90 milijonov nezakonitih prenosov ali ogledov. Z zadnjo epizodo se je to v istem časovnem razponu zgodilo kar stodvajsetmilijonkrat. Skupno je sedma sezona zabeležila 1,03 milijarde nezakonitih prenosov ali ogledov. Od tega je bilo 84,66 odstotka nezakonitih ogledov na piratskih straneh za pretočno gledanje videovsebin, 9,12 odstotka je bilo torrentov, 5,59 odstotkov pa je bilo običajnih prenosov. Pri protipiratskem podjetju pravijo tudi, da takšnih številk pred Igro prestolov niso bili vajeni, bistvene spremembe pa ni bilo opaziti niti lani, ko ni izšel niti en nov del serije. Po podatkih spletnega varnostnega podjetja Kaspersky Lab je bila Igra prestolov najbolj piratizirana serija tudi leta 2018. Kot opozarja rusko varnostno podjetje, pa so številni pirati ob prenosu na računalnik prenesli tudi neprijetno presenečenje.

Kasperskyjevi raziskovalci so pod drobnogled vzeli piratske datoteke iz leta 2017 in 2018 ter ugotovili, da je tudi na področju okuženosti z zlonamerno kodo v obeh letih na samem vrhu prav Igra prestolov. Z zlonamerno kodo, ki je bila skrita v piratskih datotekah HBO-jeve super uspešnice, je bilo samo lani napadenih 20.934 uporabnikov. To predstavlja kar 17 odstotkov vseh okuženih piratskih vsebin. Igri prestolov sledita seriji Živi mrtveci z 18.794 in Puščica z 12.163 primeri napadenih uporabnikov. V vseh opazovanih primerih so napadalci za razširjanje zlonamerne kode izbrali prvo in zadnjo epizodo vsake sezone, pojasnjujejo pri Kasperskyju. Pri tem je bila začetna epizoda najbolj aktivno uporabljena. Za primer, pri TV-seriji Igra prestolov je to bil del z naslovom Zima prihaja iz prve sezone.

Pozorni bodite na končnice datotek

»Razširjevalci zlonamerne programske opreme izkoriščajo videovsebine, po katerih je veliko povpraševanje na piratskih spletnih straneh. To so po navadi aktivno oglaševane drame ali akcijske serije. Prva in zadnja epizoda privlačita največ gledalcev in zato predstavljata tudi največjo tveganje za zlonamerne potegavščine. Spletni sleparji radi izkoriščajo zvestobo in nepotrpežljivost ljudi, zato obljubljajo prenos svežega materiala, ki je v resnici spletna grožnja. Glede na to, da nova sezona nanizanke Igra prestolov prihaja ta mesec, želimo uporabnike opozoriti, da je velika verjetnost, da bo z novimi deli povečana tudi količina zlonamerne programske opreme, ki se skriva kot nove epizode te priljubljene serije,« izpostavlja Anton V. Ivanov, varnostni raziskovalec v družbi Kaspersky Lab.

Dostopnost do najbolj priljubljenih serij je s prihodom zakonitih pretočnih servisov v zadnjih letih tudi v Sloveniji postala zelo enostavna. Tudi cene so relativno dostopne. HBO denimo ponuja pretočni servis HBO Go, ki deluje brez naročnine na katerega od televizijskih paketov slovenskih operaterjev. Razlogov za piratiziranje je zato tudi pri nas vse manj. Tudi sicer strokovnjaki Kaspersky Laba svetujejo, naj ne obiskujemo spletnih mest za ogled videovsebin, preden se ne prepričamo, da so zakonite, ob tem pa moramo biti tudi pozorni, da se spletni naslov začne s »https«. Prav tako moramo pred prenosom datoteke preveriti pravilnost spletnega naslova in črkovanja imena spletnega mesta. Hkrati pa moramo biti pozorni na končnice prenesenih datotek. Tudi če prenašamo epizode TV-serij iz zaupanja vrednega in zakonitega vira, morajo biti končnice datotek .avi, .mvk ali .mp4 oziroma nekatere druge, ki označujejo vdieovsebine. Nikakor pa ne smejo imeti končnice .exe, saj slednje označujejo izvršljive programske datoteke.