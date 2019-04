V iskalni akciji za pogrešanimi kilogrami prepovedane droge sodeluje več kot 300 romunskih policistov, dva helikopterja in 14 ladij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policijska enota za organiziran kriminal je pozvala lokalne prebivalce, naj ne odpirajo paketov, ki se pojavljajo na obali, saj bi lahko vsebina paketa ogrožala njihova življenja.

Na ladji, ki se je prevrnila v delti Donave, so 20. marca našli več kot tono kokaina v 36 plastičnih vrečah. V povezavi z najdbo so aretirali dva Srba. Prejšnji torek so iz Črnega morja potegnili še okoli 200 kilogramov, v petek pa je začelo na obalo morja naplavljati nove pakete s prepovedano drogo. Zaenkrat je na obalo naplavilo 131 kilogramov kokaina.

Romunija je ena od ključnih tranzitnih točk, ki jo uporabljajo tihotapci, da droge iz Južne Amerike spravijo na evropski trg.