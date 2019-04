Di Maio je po pisanju italijanskih medijev zaskrbljen zaradi zavezništva Lige s skrajno desnimi strankami, med katerimi so tudi take, ki zanikajo holokavst.

Na njegove izjave se je hitro odzval koalicijski partner Salvini. »Razprave o preteklosti me ne zanimajo. Niti fašizem niti nacionalsocializem niti komunizem se na srečo ne bodo več vrnili. Živimo v letu 2019 in morali bi se zanimati za zaposlovanje, priseljevanje in infrastrukturo. Kdor razpravlja o zgodovinskih napakah, ki so bile storjene pred 70 leti, ne drži koraka s časom,« je pojasnil notranji minister.

Kljub sporom pred evropskimi volitvami sicer vodji obeh koalicijskih strank zagotavljata, da vlada ni v krizi. »Zelo dobro sodelujem s Salvinijem in Ligo. Težave imamo le pri ideoloških temah, ker Liga zagovarja skrajno desna stališča,« je dejal Di Maio.

Salvini bo v ponedeljek v Milanu predstavil evropsko zavezništvo desničarskih strank, v katerem bo na majskih volitvah v Evropski parlament nastopila tudi njegova Liga. Na predstavitvi zavezništva naj bi bilo po navedbah Salvinija okoli 20 strank, med njimi avstrijski svobodnjaki (FPÖ) in francoski Nacionalni zbor skrajne desničarke Marine Le Pen. Srečanje naj bi potekalo pod naslovom Proti Evropi zdrave pameti, v tem okviru pa naj bi Salvini predstavil tako program stranke za evropske volitve kot tudi listo Lige.