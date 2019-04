To je bila ponižna izkušnja, je William dejal za britanski BBC. Agencije MI5, MI6 in GCHQ so »polne ljudi z vsakdanjimi ozadji, ki opravljajo neverjetno delo, da nas varujejo«, je dodal. Spomnil je, da je njihovo delo tajne narave in da o njem ali stresu, s katerim se soočajo, ne smejo govoriti niti svojim bližnjim.

»Vsi smo jim dolžni globoko hvaležnost za težko in nevarno delo, ki ga opravljajo,« je sporočil princ.

Princ je želel v okviru gostovanja pri agencijah izvedeti več o izzivih, s katerimi se soočata britanska varnost in gospodarstvo. Med drugim je opazoval tudi protiteroristične enote pri analiziranju informacij in izvajanju preiskav.

Vodja protiteroristične enote pri GCHQ je v izjavi sporočil, da je William trdno delal in se dobro vpel v ekipo.