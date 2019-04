Brooklyn ima sedaj 40 zmag in enako število porazov, Miami pa je na devetem mestu, ima 38 zmag in 41 porazov. Nets imajo tako kot sedmouvrščeni Orlando enako število zmag in porazov, vendar boljši medsebojni izkupiček. Osmi je Detroit z eno zmago več in porazom manj (39:40) od Miamija (38:41).

Dragić in njegovi imajo tako zelo težak položaj v boju za nadaljevanje sezone. Heat čaka v Torontu proti Raptors tekma že danes z začetkom ob 18. uri po slovenskem času, nato v noči na sredo predzadnji dvoboj rednega dela sezone doma pri Philadelphii, v noči na četrtek pa še dvoboj v Brooklynu. A se morajo za Miami za ugoden razplet poleg treh zmag ugodno končati tudi drugi boji največjih tekmecev.

Milwaukee, za katerega ni nastopil eden glavnih kandidatov za najkoristnejšega igralca rednega dela Giannis Antetokounmpo, je imel še minut in 25 sekund pred koncem v rokah neodločen izid, pa nato ni zadel niti točke več in gostje so z delnim izidom 7:0 in 19 trojkami prišli do pomembne zmage. Osem igralcev gostov je doseglo dvomestno število točk, D'Angelo Russell (25 točk, 10 podaj) pa je prišel dvojnega dvojčka. Prvi strelec dvoboja je bil v vrstah domačih Eric Bledsoe (33 točk, 11 podaj).

Na drugi tekmi večera so igralci Philadelphie 76ers, ki so že v bojih na izpadanje, v Chicagu s 116:96 premagali Bulls; ti bodo predčasno končali sezono.

Na vzhodnem delu je znanih le pet članov končnice, na zahodnem pa vsa osmerica. Na 14. mestu na tem delu lige je Dallas Mavericks Luke Dončića, ki bo v noči na ponedeljek po slovenskem času igral v gosteh z Memphis Grizzlies.