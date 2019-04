Na območju sedeža sudanske vojske sta tudi Baširjeva rezidenca in obrambno ministrstvo. »Mir, pravica, svoboda,« so po poročanju AFP vzklikali protestniki, ki zahtevajo odstop predsednika. Menijo, da je uničil gospodarstvo v državi. Krivijo ga tudi za pomanjkanje v državi, zlasti hrane, zdravil in goriva, še poroča AFP. Protestniki zdaj pozivajo vojsko, naj se jim pridruži v boju proti predsedniku.

Vojska se zaenkrat ni vmešavala in ni posredovala proti protestnikom. Je pa tudi tokrat proti njim ukrepala policija. Kot še poroča AFP, so se po nekaj urah protestov pred vhodom v vojaški kompleks pripeljala policijska oklepna vozila in začela preganjati protestnike. Pri tem je policija uporabila tudi solzivec, demonstranti pa so se upirali in policiste obmetavali s kamenjem.

Prve demonstracije proti Baširju, ki Sudanu vlada že od leta 1993, so se začele sredi lanskega decembra. Sodu je dno izbila odločitev vlade, da potroji cene kruha. Protesti so se kmalu razširili na vso državo s pozivi Baširju k odstopu.

Izbruhnili so spopadi s policijo, pri čemer je bilo okoli 20 ljudi ubitih, okoli tisoč pa aretiranih. Bašir je nato 22. februarja v državi uvedel še izredne razmere, da bi zatrl proteste. Ti so zdaj, kot poroča AFP, omejeni bolj ali manj na Kartum, se pa nadaljujejo.