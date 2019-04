V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Ponekod bo zapihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 13 do 18, na severozahodu okoli 11 stopinj.

Obeti: V torek bo pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Tudi v sredo bo večinoma oblačno z občasnim dežjem.

Vremenska slika: Nad zahodno, srednjo in večino južne Evrope je območje nizkega zračnega tlaka. Oslabljena vremenska fronta se čez Italijo in osrednje Sredozemlje počasi pomika proti vzhodu. Od juga nad naše kraje priteka nekoliko toplejši in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Občasen dež bo najprej dosegel kraje ob severnem Jadranu in južno od nas, popoldne in zvečer pa se bo razširil predvsem še na zahodne sosednje pokrajine. Drugod bo sprva še nekaj več sonca. V ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnimi dežjem, deloma plohami. Najmanj padavin bo severovzhodno od nas.

Vpliv vremena na počutje: Čez dan se bo vremenska obremenitev krepila. Z vremenom povezane težave bodo pogoste. Spanje bo moteno. Priporočajo dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večjo previdnost.