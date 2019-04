Haftarjeve sile medtem nadaljujejo z ofenzivo, kljub pozivom mednarodne skupnosti, naj ustavijo sovražnosti. Saradž, ki se je s Haftarjem pred tem pogajal o izvedbi volitev v državi, je to ocenil za izdajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ponudili smo našo roko za mir, ampak zdaj, po agresiji Haftarjevih sil, bo dobil zgolj moč in odločnost,« je dejal Saradž.

Haftarjeve sile so sicer pri napredovanju na Tripoli, kjer ima sedež Saradževa vlada, naletele na odločnejši odpor provladnih sil. Boji so se vneli blizu nekdanjega mednarodnega letališča kakih 50 kilometrov južno od prestolnice, ki je zaprto že od leta 2014. V soboto so vladne sile tam tudi z letali napadle Haftarjevo samooklicano Libijsko narodno vojsko (LNA), ki je že napovedala maščevanje.