Mladinski svetovni prvak Divković, ki je letos že dobil turnir G1 v Ljubljani, je v kategoriji do 87 zmagal in bil prvič v karieri najboljši na še višji ravni tekmovanja. Lanski zmagovalec Agadirja Ivan Trajković je bil v isti kategoriji srebrn, Lemanjićeva pa je v kategoriji do 62 kilogramov osvojila bron. Vsi trije so osvojili tudi pomembne točke v kvalifikacijah za olimpijske igre 2020 v Tokiu.

Prav posebna je bila kategorija do 87 kilogramov, kjer pa se je Divkoviću nasmehnila tudi športna sreča. Med sabo bi se v finalu namreč morala pomeriti Slovenca, a je finale zaradi poškodbe Trajkovića odpadel. Slovenski olimpijec se je v polfinalu meril z olimpijskim prvakom Cheickom Sallahom Cissejem iz Slonokoščene obale, ki ga je »spodnesla« pomembnost turnirja.

Potem ko je Trajković padel na tla, ga je olimpijski prvak namreč močno udaril v glavo in si prislužil diskvalifikacijo, Trajković pa je moral na šivanje arkade in odpovedati tokrat slovenski finale. Kot nosilec je bil Trajković v prvem krogu prost, nato pa je visoko s 17:3 premagal Nouredin a Khidrija iz Maroka.

Divković je na poti v finale najprej zanesljivo opravil s Fredericom Hongbejem Adouajem iz Čada (20:9), nato je tesno s 5:4 dobil dvoboj s Seydoujem Gbanejem iz Slonokoščene obale, v polfinalu pa je s 6:4 premagal še Hrvata Dinka Segedina.

Dunja Lemajić je šla na severu Afrike na borišče trikrat. Najprej je premagala Nemko Anno Leno Froemming s 5:3. Nato je sebi in trenerjem dokazala, da je premagljiva tudi ena najboljših na svetu, Španka Marta Calvo Gomez, ki jo je odpravila z neverjetnim izidom 8:0. V polfinalu je Lemanjićevo nato ustavila Gabonka Urgence Mouega, zmagovalka odprtega prvenstva Slovenije 2017. Zlato je osvojila je Hrvatica Bruna Vuletić.

Za trojico slovenskih borcev je bil turnir tudi zadnji test pred svetovnim prvenstvom, ki ga bo maja gostil Manchester.