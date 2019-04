»Ne bom izpraznil niti ene naselbine in, seveda, bom zagotovil, da bomo nadzorovali območje zahodno od reke Jordan,« je dejal Netanjahu v pogovoru za izraelsko televizijo Channel 12.

Izrael je palestinski Zahodni Breg zasedel med šestdnevno vojno leta 1967. Za mednarodno skupnost gre za okupacijo palestinskega območja, na katerem naj bi sicer zaživela palestinska država.

A na tem območju se je naselilo na tisoče judovskih naseljencev - po nekaterih ocenah več kot pol milijona - in če bi si jih Izrael priključil kot svoje ozemlje, bi bil to verjetno končni udarec za predvideno rešitev bližnjevzhodnega konflikta z vzpostavitvijo dveh držav, Izraela in Palestine.

Netanjahujeva sobotna napoved gre predvsem v smeri pridobivanja glasov skrajne desnice v njegovem predvolilnem boju z Benijem Gancem in njegovo desno Modro in belo stranko, poročata nemška tiskovna agencija dpa in francoska AFP.

Netanjahu je v sobotnem pogovoru napovedal tudi, da bo skušal s svojo stranko Likud oblikovati koalicijo z drugimi desničarskimi strankami, zlasti s strankami, ki podpirajo judovske naseljence na palestinskih območjih.