Odlično vzdušje na Allianz Areni v Münchnu je že pred začetkom tekme dalo vedeti, da je bila današnja tekma verjetno ključna v boju za letošnjega nemškega prvaka. Borussia je v tekmo vstopila z dvema točkama prednosti, sedaj pa bo v zadnjih šestih krogih morala čakati na spodrsljaj Bavarcev, če želi prekinit 6-letno vladavino Münchenčanov.

Da je današnja tekma ključnega pomena za trenerja Nika Kovača, je bilo videte od uvodnega sodnikovega žvižga. Bavarci so imeli prvo veliko priložnost za zadetek že v prvi minuti srečanja, ko je po podaji iz kota Mats Hummels le za las zgrešil vrata. Domači so dobili krila, visoko pritiskali na goste in že v naslednjem napadu je bila Allianz Arena zopet na nogah, saj je v kazenskem prostoru padel Robert Lewandowski, sodnik pa je odmahnil z roko in igra se je nadaljevala.

Borussia se je nekako otresla začetnega pritiska in v šesti minuti srečanja izpeljala bliskovit protinapad, ki pa ga je Mahmoud Dahoud zaključil s strelom v vratnico, žoga pa se je nato odbila za vrata, ki jih je branil Manuel Neuer.

V 10. minuti pa se je začel šov Bavarcev. Tisto, kar Hummelsu ni uspelo v prvi minuti srečanja, mu je v deseti. Po novi podaji Thiaga Alcantare iz kota je domači branilec z glavo poslal žogo v gol. Veselje na tribunah se še ni dobro poleglo, že je na semaforju pisalo 2:0. Tekla je 17. minuta srečanja, ko je Lewandowski močno pritisnil na gostujočo obrambno vrsto in po napaki Dan-Axla Zagadoua prestregel žogo, ki jo je spravil še preko vratarja Romana Bürkija in zabil v prazno mrežo. Že v naslednjem napadu bi lahko bilo 3:0, a je novo veselje domačih preprečil vratar Bürki, ki je ubranil strel Thomasa Müllerja, ki je streljal z glavo po podaji iz kota.

Pritisk domačih je za trenutek popustil, Borussia pa si ni mogla priigrati nobene svoje priložnosti. Ob koncu polčasa je nato znova sledil pritisk domačih nogometašev, ki so dosegli še dva zadetka. Najprej je v 41. minuti odlično iz roba kazenskega prostora meril Javi Martinez in povišal na 3:0. Le dve minuti kasneje pa je po novi odlični akciji celotnega moštva Bayerna z glavo zadel Serge Gnabry. Slavje na domačih tribunah se je tako začelo že ob polčasu.