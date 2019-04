Brščič je v izjavi novinarjem po kongresu, na katerem se je zbralo okoli 230 članov in podpornikov stranke, zatrdil, da DOM nima stricev v ozadju. »To ni ne projekt Milana Kučana ne Janeza Janše ne Vladimirja Putina. Gre za samonikel projekt, nastal zato, ker so razmere v slovenskem političnem prostoru ter v Evropi zrele za prenos take platforme, kot jo ponuja DOM,« je pojasnil. Če tega ne bi naredila z Lucijo Šikovec Ušaj, bi to po njegovem mnenju storil kdo drug.

Njihov moto je Najprej Slovenija: »Vedno bomo izhajali iz tega, da je poslanstvo slovenske države skrb za varnost in blaginjo slovenskih državljanov. Tudi EU pojmujemo kot sredstvo in ne kot cilj, presojamo jo po tem, ali prispeva k varnosti in blaginji slovenskih državljanov.« »Trdimo, da je Slovenija naša domovina in je ne bomo delili z nikomer,« je pojasnil Brščič.

Prvi projekt stranke so majske evropske volitve. Trenutno so v fazi zbiranja potrebnih podpisov podpore za vložitev kandidature ter sestavljanja kandidatne liste. Nova stranka po Brščičevih besedah ne namerava vstopiti v evropsko družino EPP, ampak ponuditi novo platformo, Evropo narodov in svobode, kot jo zagovarjajo Matteo Salvini oz. populistične stranke, ki so na pohodu v Evropi.

Na listi za evropske volitve bosta med drugim Šikovec Ušajeva in Brščič, ki bo predvidoma tudi vodilni kandidat. Drugih imen Brščič ne razkriva, imajo pa po njegovih navedbah šest zelo zanimivih imen ter čakajo še na soglasje dveh potencialnih kandidatov. Predlog liste bo dokončno potrdil izvršni odbor stranke.

Na vprašanje, po kateri bazi volivcev bodo posegali, je odgovoril z besedami, da ne konkurirajo nobeni stranki, ker »so vse z izjemo Levice podružnice vladajočega bruseljskega kartela«.

Na današnjem kongresu so poleg predsednika in podpredsednice izvolili še osemčlanski izvršilni odbor in generalnega sekretarja. »Bili smo zelo previdni, da se nismo onesnažili s propadlimi politiki drugih strank,« je še dejal Brščič.