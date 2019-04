Pristojne službe so že zjutraj potrdile, da je večji del megalomanske selitve s stare lokacije na novo na severu države zaključen, ter da je večina cest v dolžini 40 kilometrov, ki povezujejo obe letališči, vnovič odprtih za promet.

Od petka ponoči, od 2. ure po srednjeevropskem času, je več sto tovornjakov prevažalo opremo s stare na novo lokacijo, strokovne službe pa so zaključevale zadnje naloge v novi zračni luki, kjer bo danes ponoči stekel tudi mednarodni promet. Iz družbe Turkish Airlines pa so sporočili, da so preselili tudi svojo letalsko floto, ter da je z letališča Atatürk na novega poletelo 337 letal.

Zaradi selitve, prepeljanih je bilo več kot 47.000 ton opreme, je bil na obeh letališčih danes 12 ur prekinjen ves letalski promet. Tudi poleti iz Ljubljane, običajno z Brnika v največje turško mesto poletita dve letali dnevno, so ta konec tedna okrnjeni, oziroma jih danes in v nedeljo sploh ni.

Airport Istanbul je eden od prestižnih projektov turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Letališče naj bi postalo eno centralnih vozlišč mednarodnega letalskega prometa in bilo močna konkurenca predvsem letališču v Dubaju. V celoti bo končano do leta 2028, njegove zmogljivosti pa bodo po dokončanju znašale kar 200 milijonov potnikov letno, s čimer bo glede na trenutno stanje največje letališče na svetu.

Od središča Istanbula je novo letališče oddaljeno 52 kilometrov in dosegljivo le po cesti, že konec leta pa naj bi dokončali tudi podzemno železnico, ki ga bo povezovala z mestom.

Na starem letališču Atatürk je vsak dan pristalo in vzletelo okoli 300 letal. Lani so poskrbeli za 465.000 jeklenih ptic, prek letališča je potovalo 68 milijonov potnikov. Po uradnem zaprtju komercialnega obratovanja letališča bo to prevzelo druge naloge, kot so učenje pilotov in organizacija letalskih sejmov, služilo bo tudi kot javni park.