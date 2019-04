Protestniki v Berlinu nosijo transparente z napisi, s katerimi zasebnim podjetjem sporočajo, da je dom osnovna pravica in da so tako visoke najemnine norost, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

V Berlinu so organizatorji začeli zbirati tudi podpise pod peticijo za referendum o razlastitvi zasebnih stanovanjskih podjetij. Pobudniki peticije zahtevajo javni prevzem podjetij, ki si lastijo po več kot 3000 stanovanj.

Če bi njihov predlog uspel, bi moral Berlin, ki je tudi ena od nemških zveznih držav, ta stanovanja odkupiti. Po oceni berlinskega senata bi nakup zasebnih stanovanj že sicer močno zadolženo državo stal več kot 30 milijard evrov.

Manjše demonstracije in protesti so načrtovani tudi v drugih nemških mestih, kot so München, Köln, Leipzig in Frankfurt ter tudi v nekaterih evropskih mestih - v Parizu, Lizboni in Barceloni.

Razlika v ceni med zasebnimi in javnimi stanovanji se je v Nemčiji v zadnjih letih povečala. Zasebna stanovanja so bila še leta 2013 od tistih v javni lasti dražja za 70 centov na kvadratni meter, medtem ko je leta 2017 ta razlika po podatkih Nemškega ekonomskega inštituta narasla na 1,3 evra.

Prvi mož Deutsche Wohnen, največje zasebne stanovanjske družbe v Berlinu, Michael Zahn je ocenil, da je razprava o cenah postala že zelo populistična in ideološka.

Povprečna cena najemnin stanovanj, ki jih oddaja Deutsche Wohnen, se je v letu dni povečala za 3,6 centa. Obstoječi najemniki so v povprečju plačevalo 6,7 evra na kvadratni meter za osnovno najemnino brez stroškov komunalnih storitev, medtem ko so novi najemniki plačevali 9,08 evra.