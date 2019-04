»Ko bo konec sklepnega turnirja, bom zapustil Dorados. To močno obžalujem, a tako sem se odločil,« je dejal Maradona na novinarski konferenci po remiju Doradosa in Venadosa de Merida 1:1.

Argentinec je dodal, da se bo za sestanek dogovoril s predsednikom kluba in ga o tem in razlogih za to odločitev osebno obvestil.

Po Maradonovem mnenju sodnik ni piskal čiste enajstmetrovke za Dorados. »Veste, zakaj sodnik ne piska? Zato, da ne bi jutri pisali, da je piskal zato, ker gre za Maradonovo ekipo,« je 58-letnik dejal novinarjem.

Dorados proti Meridi sicer že osem tekem ne pozna poraza, štirikrat je zmagal in štirikrat remiziral.