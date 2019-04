»Kdor nas bo poskušal razumeti s starimi vzorci razmišljanja, nas ne bo nikoli razumel,« je na današnjem kongresu in zboru članov LMŠ poudaril predsednik stranke in premier Marjan Šarec.

Govoril je tudi o njihovem pogledu na EU, saj so danes predstavili kandidatno listo LMŠ za evropske volitve. Kot je dejal, želijo Evropo solidarnosti, ki bo učinkovita in jo bodo vodili kompetentni ljudje z novimi vzorci razmišljanja. Prav tako po njegovih navedbah ne bodo podpirali Evrope, v kateri bo nekdo prevladoval nad drugim.

»Kandidatna lista LMŠ je sestavljena po naši meri, z ljudmi, ki verjamejo v našo idejo, ki verjamejo, da je Evropa dober projekt, a potrebuje korenite spremembe,« je še pojasnil Šarec.

Poudaril je tudi suverenost stranke, ki je, čeprav s 13 poslanci, postala vodilna vladna stranka. »Tudi če danes gremo, bomo odšli z dvignjeno glavo, nikomur nič dolžni. Ker smo suverena stranka,« je še dejal predsednik LMŠ in zatrdil, da sami odločajo o svoji usodi, ne da bi jim drugi govorili, kakšni morajo biti. Stranki je v sklepnih besedah zaželel pogum na nadaljnji poti in opozoril, da brez poguma nobeno znanje ne pomaga.

Današnjega kongresa LMŠ se po ocenah stranke udeležuje okoli 250 članov, prisotni so tudi poslanci LMŠ in nekateri ministri. Med gosti in govorci so bili tudi predstavniki koalicijskih partneric, in sicer predsednika SAB in DeSUS Alenka Bratušek in Karl Erjavec ter podpredsednika SD in SMC Matjaž Nemec in Igor Zorčič.