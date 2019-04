Juangroongruangkit na Tajskem vodi k mladim usmerjeno Stranko prihodnost naprej, ki je na parlamentarnih volitvah 24. marca končala na tretjem mestu in prejela več kot šest milijonov glasov. Stranka se je pridružila še šestim opozicijskim strankam, ki so po volitvah oblikovale koalicijo in s tem odprle skupno fronto proti vojaški hunti, poročajo tuje tiskovne agencije.

V začetku tedna je Juangroongruangkit po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na Facebooku objavil, da ga bo policija danes soočila z obtožbami o uporu proti vojaški hunti leta 2015. Sam je prepričan, da so obtožbe politično motivirane.

Pred policijsko postajo v središču Bangkoka se je danes zjutraj zbralo več sto ljudi, ki so oblečeni v majice z njegovim obrazom zahtevali pravico za 40-letnega politika. Medtem ko je bil na razgovoru na policiji, pa so člani njegove stranke na spletu objavljali fotografije dogajanja.

Ob odhodu s policijske postaji je pojasnil, da je obtožen spodbujanja nemirov, pomoči osumljencu pri pobegu in nezakonitega zbiranja več kot desetih ljudi. Če bi ga spoznali za krivega, mu grozi do devet let zapora. »Verjamem, da sem nedolžen. Ravnal sem v dobri veri,« je dejal in zanikal obtožbe.

Karizmatičnega vodjo sicer preiskujejo tudi na podlagi tajskega zakona o računalniških zločinih, saj naj bi v razpravi na facebooku podajal lažne informacije o hunti.

Na prvih parlamentarnih volitvah na Tajskem po državnem udaru leta 2014 je sicer po številu glasov slavila stranka Palang Pracharat, ki jo vodi prvi mož vladajoče vojaške hunte Prayut Chan-o-cha, pred opozicijsko stranko Pheu Thai.

Trenutno še ni znano, kdo bo sestavil vlado. Vendar pa bo na koncu verjetno oblast obdržala vojska, saj si je po puču leta 2014 zagotovila podporo senata, v katerega sama imenuje 250 članov. In to tehtnico nagne v njen prid, saj premierja volita tako spodnji kot zgornji dom parlamenta.

Po volitvah so se pojavile številne obtožbe o volilnih nepravilnostih, med drugim da se ne ujema število oddanih glasov s številom volivcev in da so bili na volilnih seznamih tudi ljudje brez volilne pravice. Tajska volilna komisija je zato v četrtek sporočila, da bodo na šestih voliščih ponovili volitve, še na dveh pa bodo znova prešteli glasovnice.