Boeing bo za petino zmanjšal proizvodnjo letal tipa 737

Ameriški proizvajalec letal Boeing je po nedavnih strmoglavljenjih v Etiopiji in Indoneziji napovedal začasno zmanjšanje proizvodnje svojega najbolje prodajanega letala 737, in sicer z 52 na 42 letal na mesec. V podjetju so se za to odločili zaradi zaustavitve dobave modela 737 max, ki je bil udeležen v obeh tragičnih nesrečah.