Šarec še vedno stoji za odločitvijo, da gre stranka LMŠ na majske evropske volitve s samostojno listo, nosilka katere bo nekdanja novinarka Irena Joveva, ki nima politične kilometrine. »To je v našem stilu. Ves čas smo poudarjali, da potrebujemo novo politiko. In naša lista ni nič manj vredna od drugih list. Poglejte mene pred enim letom, bil sem klovn, popolnoma neprimeren za katerokoli funkcijo ... vse to so podcenjevanja, ki niso na mestu,« je bil jasen Šarec. Dodal je, da svoji listi popolnoma zaupa.

Glede menjave na listi, po kateri je tako rekoč tik pred zdajci Katjo Damij zamenjala poslanka Tina Heferle, pa je dejal, da ta ni bila noben kadrovski zdrs. Po njegovih besedah strankin izvršni odbor namenoma liste še ni potrdil in so počakali, če bi se še kaj spremenilo. Nenazadnje pa so s to menjavo listo še okrepili, saj so nanjo dobili podpredsednico DZ, je opozoril.

Na vprašanje o cilju stranke na volitvah ni bil konkreten: »Cilj je čim boljši rezultat, pozivam ljudi, da gredo na volitve in nam zaupajo.«

Spregovoril je tudi o delu vlade in dejal, da na nekaterih področjih še ni čisto zadovoljen. Ministrstev, na katerih bi bilo treba vložiti več napora, ni želel izpostavljati, želeli pa bi si »več ukrepov, s katerimi bi proračun tudi kaj pridobil«.

»Lotili smo se davčne zakonodaje, na področju stanovanjske politike bo treba narediti napor, lotevamo se davčne razbremenitve regresa, torej ponujamo roko tudi tistim, ki pravijo, da gospodarstvu nismo nič dali,« je med drugim navedel Šarec. Ob tem je zatrdil, da poskušajo biti odprti za vse in omogočiti vsem dobro delo. »Seveda pa ni vlada tista, ki bi naredila delo namesto njih, mi moramo samo ustvariti pogoje,« je dodal.

Eno od področij, kjer ni čisto zadovoljen, pa je področje pokojninske zakonodaje, na katerem Šarec pričakuje "nekaj več strukturnega napora, torej več usmerjenosti v prihodnost".

Glede prisluškovalne afere, vezane na arbitražo o meji s Hrvaško, je Šarec o tem, ali je zaskrbljenost o delovanju sosedov dovolj velika, da bi Slovenija pritisnila zavoro pri vstopanju Hrvaške v schengen Šarec dejal, da do te točke, ko bi se to sploh lahko zgodilo, še nismo prišli. Hrvati namreč po njegovih besedah »še zdaleč niso na tej točki, da bi izpolnjevali kriterije za vstop«.

Na vprašanje, ali zdaj torej že lahko kažemo s prstom, je dejal, da lahko: »Direktor Sove nam je dal podatke in vemo, da je temu tako.« O morebitnem kazenskem pregonu oziroma ukrepih, ki bi jih Slovenija lahko sprejela zaradi prisluškovanja, pa ni želel govoriti.