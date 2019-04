Prvina proti segmentu

Na slovenski nogometni sceni bi bila prava osvežitev nogometni delavec, ki bi namesto izraza »segment igre« začel uporabljati izraz »prvina igre«. A po drugi strani pravilnost ne prinaša nujno uspeha. Kajti, kot še kje drugje se presežki dogajajo v polju iracionalnega. Tam, kjer se žoge odbijajo kot pri fliperju. Zato začnimo tokratni pregled obrnjeno. Z nedeljsko tekmo med Olimpijo in Rudarjem. Za Velenjčane se namreč zdi, da jih pesti prav prevelika pravilnost. In premalo sproščenosti. Podobni so smučarju, ki vozi na oko pravilno, je pa počasen. Disciplini zavezano rudarsko okolje? Morda res. A so predzadnji in zmanjkuje jim časa. Kar pomeni, da si bodo proti Olimpiji prizadevali iz petnih žil. Prej kot v napadu bi se to lahko poznalo v njihovi obrambni prizadevnosti, glede na to, da so za nedeljo napovedane padavine, pa bi v kombinaciji z razmočenim terenom lahko navrglo, da bi prvi gol padel šele po 30 minutah igre. Kar je vredno 1,95 in v tej tekmi je poleg hendikepov na Olimpijo redka priložnost za nekaj višjo kvoto. Nedeljski program se bo sicer začel v Gorici, kjer bo ob 14. uri gostovala za gostitelje neprijetna Mura. A Goričani so dvignili raven igre. Malenkost hitreje in z več navdiha poteka vse. Tudi njim se mudi iz območja izpada, vendar ne smejo izgubljati glave, saj se lahko rešujejo v tekmah proti neposrednim konkurentom. Proti 3,20 vredni ničli se nagiba ta tekma oziroma proti izidu 1:1. Torej tudi »oba gol« za 1,68, kar je verjetno najbolj »ziheraška« stava. Tretja tekma nedelje, Aluminij – Krško, je svojevrsten derbi, v katerem bosta obe ekipi nastopili brez ključnih igralcev. Aluminij predvsem brez Lucasa Horvata, Krško pa brez Da Silve. Tudi v jesenskem delu prvenstva, ko je bil Aluminij bistveno močnejši, mu je Krško znalo biti enakovredno, poleg tega pa kvote v korist gostov tokrat naravnost vabijo. Po 9,50 na zmago Rudarja v Ljubljani je 5,20 na zmago Krškega druga najvišja kvota kroga. No, pomirimo se. Zadeti dvojni znak na goste v vrednosti 2,30 bi bilo več kot zadovoljivo. In sedaj še sobotni tekmi. Triglav – Maribor. Triglav samozavestnejši kot kadar koli, Maribor mlačen in v začetnih postavah praviloma brez Derviševića. Lahko, da sta Zahović in Milanič na razvpitem nedavnem sestanku razpravljala prav o tem in bodo Štajerci tokrat takoj nastopili podjetneje. A tudi v Kranju bo mokro in tvegati je, da bo prvi gol padel šele po 30 minutah igre. Kvota ni slaba – 1,90. Srečno, Kekec!