Lahko nogometaši Maribora dvanajst krogov pred koncem prve lige zapravijo debelih osem točk prednosti pred Olimpijo in zakockajo petnajsto šampionsko zvezdico? To je najbolj vroče vprašanje pomladi v boju za naslov slovenskega prvaka. Vijoličasti so po bledi predstavi proti Celju, ko so v Ljudskem vrtu trpeli in komaj osvojili točko, znova pripravili spin, češ da je trener Darko Milanič pri izhodnih vratih, s čimer so javnost odvrnili od neprepričljive podobe moštva na igrišču. Današnja premiera 25. kroga v Kranju prinaša zahteven izziv za varovance Darka Milaniča, saj je Triglav z dvanajstimi osvojenimi točkami najuspešnejša ekipa pomladi. Olimpija je v Kranju že doživela šok in ostala brez točk. Ljubljančani bodo jutri v Stožicah gostili Rudarja, za tretje mesto na lestvici pa se bodo v knežjem mestu udarili Celje in Domžale. Gorica bo gostila Muro, Aluminij pa Krško.

Triglav – Maribordanes ob 16.30, sodnik: Sagrković Tretji pride k prvemu. Spomladanska lestvica bi ta dvoboj povsem legitimno označila za derbi kroga. Ko se je Olimpija opekla v Kranju, to v kontekstu pomladi ni bil šok. Postal je trend. Triglav je zdaj moštvo, ki sodi v sredino lestvice. »Nismo naivni in se zavedamo, da moramo ostati na realnih tleh,« vseeno opozarja vezist Egzon Kryeziu. Ni zaman poudaril, kako cel štab opozarja, »naj ne poletijo v nebo«. Ob štirih zmagah je orlom vmes spodletela tekma v Celju, takrat niti Aleš Mertelj ni mogel priti do izraza. Vijoličaste, še posebej Darka Milaniča, je v sredo proti Muri v pokalu odrešila vrhunska poteza Dina Hotića. Edina. Čeprav se Maribor muči z igro in še zlasti z doseganjem golov, je Milaniča zadovoljil pristop. V romb postavitvi kljub vrnitvi Amirja Derviševića in Blaža Vrhovca tudi trener vse pogosteje omenja napadalca Jana Mlakarja. Se bo, preden poleti odrine v Brighton, še dokazoval v vijoličastem? »Pogovarjala sva se, da ko se bo počutil dovolj pripravljenega, potrka na vrata, in je potrkal,« zadovoljno pravi Darko Milanič. Opozoril je, da so tekmeci pri prekinitvah za vsako ceno pripravljeni na Sašo Ivkovića, obenem pa poudarja, da bodo morali tudi sami najti nove rešitve za zadetek. In če morda niste vedeli: Maribor se v Kranj (kot v Krško in Novo Gorico) odpravi dan pred tekmo. Verjetni postavi – Triglav: Arko, Rogelj, Kumer, Arh-Česen, Mlakar, Mertelj, Kryeziu, Tijanič, Udovič, Majcen, Karamatić. Maribor: Pirić, Milec, Rajčević, Ivković, Viler, Cretu, Dervišević, Pihler, Hotić, Tavares, Zahović. Naš namig: 0.

Celje – Domžaledanes ob 19. uri, sodnik: Šmajc Domžale se preveč ukvarjajo s sodniškimi odločitvami in premalo s svojo igro. Na derbiju z Olimpijo je bil zaradi grobega naleta z rdečim kartonom in dvema tekmama prepovedi kaznovan le Amedej Vetrih, a bi pod prho lahko odšel še kakšen nogometaš. Ni vse v zaroti, kar je ugotovil tudi trener Simon Rožman, ko je poudaril, da sta Maribor in Olimpija predaleč za domžalsko zasedbo. Domžale so v letošnji sezoni glede na širok in kakovosten igralski kader razočarale, saj so po točkah bližje kvalifikacijam za obstanek kot drugemu mestu. Če jim bo po dveh zaporednih porazih spodletelo še v knežjem mestu, se lahko znajdejo v spodnji polovici lestvice. Celje bo igrivo in napadalno, kot je bilo nazadnje v Ljudskem vrtu. Verjetni postavi – Celje: Jurhar, Brecl, Travner, Zaletel, Vidmajer, Cvek, Pišek, D. Štraus, Požeg Vancaš, Lotrič, Vizinger. Domžale: Santini, Dobrovoljc, Klemenčič, Rom, Sikošek, Gnezda Čerin, Ibričić, Mujan, Pečnik, Podlogar, Vuk. Naš namig: 0.

Gorica – Murajutri ob 14.45, sodnik: Antič Mura ohranja položaj na sredini lestvice, njen pogled je usmerjen navzgor, Gorica se tik nad dnom lestvice pobira po črni jeseni. Vanjo spadata tudi oktobrska pokalna poraza s Sobočani, ki tudi sicer po vrnitvi v prvo ligo z goriško ekipo še niso bili poraženi. Je pa po drugi strani vprašanje, s kolikšno energijo bodo prišli v Novo Gorico po težki pokalni tekmi v Mariboru. So sicer v naletu, o čemer pričata tudi zadnji prvenstveni tekmi, ki so ju dobili s skupnih 8:0. Goričani so šele pred dvema krogoma ustavili črno serijo porazov, ko so bili boljši od Domžal, v zadnjem krogu pa iz Velenja prinesli točko. V ekipo se vrača poveljnik obrambe Žiga Lipušček, Prekmurci bodo brez kaznovanega igralca zvezne vrste Matica Maruška. Verjetni postavi – Gorica: Sorčan, Celcer, T. Kavčič, Lipušček, Tomiček, Halilović, Grudina, Velikonja, Osuji, Smajlagić, Filipović, Mura: Obradović, Karničnik, Peričić, Horvat, Šturm, Kozar, Lorbek, Bobičanec, Kouter, Šušnjara, Maroša. Naš namig: 0

Olimpija – Rudarjutri ob 16.45, sodnik: Mertik Notranje težave Maribora so voda na mlin Olimpije, ki je začutila priložnost, da se v zadnjem hipu vmeša v bitko za naslov prvaka. Ljubljančane v teoretični igri za ubranitev državne krone ohranja le serija zmag, a to ne bo zadostovalo, saj bi moral Maribor še naprej nizati spodrsljaje. Realnejši scenarij je, da bodo ljubljanski nogometaši priložnost za lovoriko iskali v pokalnem tekmovanju, kjer so z eno nogo že v velikem finalu. Če bosta Olimpija in Maribor na povratnih tekmah polfinala potrdila napredovanje, se v Celju obeta tekma sezone z veliko tekmovalnega naboja. »Nismo še v finalu, a ostajamo veliki favoriti za napredovanje,« pravi trener Olimpije Robert Pevnik, ki je bil zadovoljen s taktično disciplino v Kidričevem. Ljubljančani so v drugem polčasu odigrali pragmatično in ohranili vodstvo po dveh golih Gorana Brkića, ki je spomladi doživel preporod in trenutno velja za najbolj vročega igralca prve lige. Olimpijo je očitno streznil šokanten poraz pred štirimi tedni v zadnjih minutah v Kranju. Odtlej so v prvenstvu odigrali večni derbi z Mariborom in bili v Stožicah bližje zmagi, najboljšo igro pa so prikazali na lokalnem derbiju v Domžalah. Rudar? V Velenju upajo, da bo menjava trenerja prinesla izboljšave v igri in rezultatih, saj Rudar zaseda nevarno deveto mesto, vendar bo v Stožicah stežka ukradel kakšno točko. Verjetni postavi – Olimpija: Vidmar, Maksimenko, Bagnack, Jurčević, Andrejašić, Brkić, Tomić, Kronaveter, Suljić, Savić, Kidrič. Rudar: Radan, Krefl, Bolha, Tomašević, Pušaver, Škoflek, Ćosić, Trifković, Tučić, Črnčič, Radić. Naš namig: 1.