Izgubil več kot le kolo Sredino jutro koprskih policistov je bilo pestro. Lovili so 54-letnega voznika volva, ki se je pijan zaletaval v različna vozila. Najprej je na parkirišču pred skladiščem soli v Portorožu (nenamerno?) oplazil en avto, nato pa s kraja dogodka odpeljal proti Valeti. Pri odcepu za Šentjane je zapeljal levo prek polne črte in se zaletel v vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri vozil 46-letnik. V trčenju mu je odpadlo kolo, a mu to ni preprečilo pobega proti Lucanu. Uspelo mu je pripeljati na domače dvorišče, kjer so ga našli policisti. Ni pa bilo kolo edino, kar je moški tistega dne izgubil – ker je napihal, so mu policisti odvzeli še vozniško dovoljenje.

Pozor, krava na cesti! Pred kratkim smo pisali, kako slovenske voznike na cestah motijo srne, tu in tam pa še kakšen osel in divji prašič. Naši južni sosedje so pred dnevi imeli podoben primer, le da se je po avtocesti sprehajala krava. In to celo v nasprotni smeri prometa! Vozniki so se na spletnih družbenih omrežjih bolj zabavali, kot hudovali, uspelo pa jim je narediti celo nekaj posnetkov. V Hrvaškem avtoklubu so potrdili, da sta bila udomačena kopitarja (ena od krav je drznejšo čakala ob cesti) v prekršku, voznike pa prosili za dodatno pazljivost.

S truplom čez mejo Cariniki na meji med ZDA in Kanado so v nedeljo ponoči v kombiju kanadskega državljana našli truplo starejšega moškega. Za volanom je sedel sin pokojnika, na sovoznikovem sedežu žalujoča vdova. Dvojica je nenavadno početje upravičila tako: iz Vermonta sta skušala čim prej priti v Quebec, saj je ameriški zdravstveni sistem predrag, veliko pa bi ju stal tudi prevoz trupla iz ene države v drugo. Kanadska policija, ki je prevzela primer, je ugotovila, da je možakar, star nekaj čez 80 let, zaradi zastoja srca umrl najmanj dva dni prej, na truplu pa ni bilo znakov nasilja. Prva postojanka trupla v Kanadi je bila bolnišnica, nato so ga odpeljali v mrtvašnico. Predstavnik kanadskih carinikov je za medije povedal, da gre za izjemno redek primer. Moški je sicer umrl na Floridi, kjer je bila družina na oddihu. In prav od tam – gre za kakšnih 25.000 kilometrov dolgo pot – se je dvojica vozila domu naproti. Tujci se ameriškega zdravstvenega sistema na smrt bojijo, saj je treba, če oseba nima urejenega zavarovanja, v bolnišnici že samo za pregled zvitega gležnja odšteti najmanj dva tisočaka. Nauk: uredite si zavarovanje, da na carini ne boste imeli težav zaradi trupla.

Gola aretacija Švedski policist je med sproščanjem v savni prepoznal moškega, ki je bežal pred policijo. Mož postave je, ne bodi len, brez značke (in brez oblačil) kljub vročini ostal hladen kot špricar, osumljenca je obvladal in prijel. Kolegi policistov pogum slavijo na spletnih družbenih omrežjih. »Kriminalcem se da zoperstaviti tudi brez uniforme, pomoči kolegov in oblačil,« so zapisali na facebooku. »Bolj NAGonsko od tega ne gre,« so se še pošalili, kriminalcem pa sporočili, da so povsod – tudi če ni tako videti. Predanost službi je s tem primerom dobila povsem nov pomen.