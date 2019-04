Veliki derbiji so vedno poseben dogodek, še toliko bolj, če neposredno odločajo o kakšni lovoriki. Ker bo po tekmah tega konca tedna v Nemčiji do konca prvenstva ostalo še šest krogov in bo torej možnosti za spodrsljaje še kar nekaj, današnji največji tamkajšnji derbi med drugim Bayernom iz Münchna in vodilno Borussio iz Dortmunda prvaka sicer še ne bo okronal, lahko pa katerega izmed njiju naslovu močno približa. Trenutna razlika na vrhu je namreč le dve točki.

Pravzaprav je že to, da se pred 28. krogom v Nemčiji govori o tekmi v boju za naslov, osvežitev in presenečenje. Pred sezono ga namreč skorajda ni bilo junaka, ki bi si upal napovedati drugačen razplet od tistega, po katerem bi Bayern brez težav popravil rekord, ki ga je lani postavil s šestim zaporednim naslovom. Od potrditve katerega bo ravno jutri minilo natanko eno leto – 7. aprila lani so imeli namreč Bavarci, takrat po 29. krogu, že neulovljivo prednost pred vsemi. A aktualno prvenstvo je druga zgodba, v »tekmo sezone« pa gre Borussia z rahlo prednostjo po zaslugi dramatične zmage v zadnjem krogu proti Wolfsburgu (2:0) in hkratnem remiju Bayerna (1:1) proti Freiburgu.

Dramatična pa ni bila le zadnja zmaga Dortmunda. Ta je bila namreč že druga zaporedna, do katere je prišel v sodnikovem podaljšku, s skupno tretjo v nizu pa so se črno-rumeni otresli negativne serije prejšnjih petih tekem, na katerih so enkrat izgubili in kar trikrat remizirali, s čimer so Bayernu sploh dopustili, da jih je ujel. Bavarci so namreč negativno serijo imeli že na začetku prvenstva in konec novembra za Borussio zaostali že velikih devet točk, nato pa do omenjenega remija v prejšnjem krogu na predhodnih 14 tekmah nanizali kar 13 zmag in vknjižili le en poraz ter se znova vključili v boj za naslov.

Še več, pogled na stavnice razkrije, da je Bayern še naprej velik favorit, saj za zmago, s katero bi se sam znašel na vrhu lestvice, večinoma ponujajo kvoto vsega 1,5, za zmago Borussie pa kar 5,5. Bi bil pa poraz na derbiju vsaj na papirju usodnejši za Bayern, saj bi Dortmundčani z zmago ušli že na pet točk prednosti. Pri čemer je od razpleta prvenstva skoraj zagotovo odvisna tudi usoda Bayernovega trenerja Nika Kovača, ki je sicer prepričan, da je pravi človek za novo ero bavarskega kluba, katere začetek z naslednjo sezono je deloma napovedal že nakup za vrtoglavih 80 milijonov evrov, kolikor so Bavarci Atleticu iz Madrida odšteli za francoskega branilca Lucasa Fernandeza. »Borussia ima za seboj sijajno sezono, zagotovo se obeta pravi spektakel, na katerem nas zanima samo zmaga,« pred derbijem sicer napoveduje Kovač, ki se je med tednom po zmagi s 5:4 proti drugoligašu Heidenheimu veselil tudi uvrstitve v polfinale nemškega pokala – ta bo za Bayern že deseti zaporedni.

V vsakem primeru je medtem na klopi Borussie bolj zanesljiva prihodnost njegovega kolega Luciena Favreja, ki pa ima pred današnjo tekmo več težav s sestavo moštva. Pogrešal bo namreč Alcacerja, Guerreira, Hakimija, Philippa in Pulišića, pri gostiteljih pa bodo manjkali Tolisso, Robben in Davies.