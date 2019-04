Mar-a-Lago, Melanijino skrivališče

To, da Melania Trump ni navdušena nad bivanjem v Washingtonu, je znano. Potem ko se je izkazalo, da so njeni izleti v New York zaradi varovanja predragi, si je našla zatočišče v Mar-a-Lagu. O tem so nedavno napisali tudi knjigo z naslovom Mar-a-Lago: v notranjosti Trumpove predsedniške palače. Ni skrivnost, da prva dama Amerike skoraj več časa preživi na Floridi kot v prestolnici. In to kljub temu da so prostore v Mar-a-Lagu opisali kot po Trumpovih standardih skromne, saj niso opremljeni tako razkošno kot newyorško stanovanje. Toda Melanii to očitno ustreza. V nasprotju z drugimi Trumpovimi ženami, ki so vsakokrat divje nakupovale v ekskluzivnih trgovinah Palm Beacha, je Melania večino časa doma in se sprehaja po vrtu ali preživlja čas z Barronom ter starši, ki so po navedbah iz knjige večino časa na Floridi. Pozimi je bila na Floridi tri tedne, zdaj pa ponovno tam biva že več kot mesec dni. To seveda ne pomeni, da ne opravlja svojih dolžnosti, saj se pogosto za dan ali dva vrne v Washington.